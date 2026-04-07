Romorantin-Lanthenay

Découvertes Sologne Nature Le brame du Cerf’rial lover

Romorantin-Lanthenay Loir-et-Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19 21:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-07

La fin de l’été retentit avec l’écho du roi à la couronne de bois. Venez écouter sa complainte…

Découvertes Sologne Nature Le brame du Cerf’rial lover.

Aux premières ou aux dernières lueurs des jours de septembre, la complainte amoureuse du seigneur des forêts se fait entendre. Le brame résonne dans les forêts de Sologne. La période est délicate la concurrence entre les mâles, la pression humaine, l’oubli de se nourrir, font du roi un colosse fragile. Venez nous rejoindre à l’écoute du brame pour apprendre à connaître les mœurs du cerf, à le respecter. Pendant cette période sensible, l’observation n’est jamais garantie et notre association de protection de la nature donne la priorité aux besoins et au respect de l’espèce. Mais en attendant, ouvrez grand vos oreilles à l’écoute des raires des grands cerfs. Venez équipé de vêtements discrets et couleur neutre. 17 .

Romorantin-Lanthenay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 alexandre.roubalay@sologne-nature.org

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English :

The end of summer rings with the echo of the king with the wooden crown. Come and listen to his lament…

L’événement Découvertes Sologne Nature Le brame du Cerf’rial lover Romorantin-Lanthenay a été mis à jour le 2026-04-07 par ADT41