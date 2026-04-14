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Découvrez Bicloune et testez un VAE!, France Services Breteuil, Breteuil

Découvrez Bicloune et testez un VAE!, France Services Breteuil, Breteuil

Découvrez Bicloune et testez un VAE!, France Services Breteuil, Breteuil mercredi 6 mai 2026.

Lieu : France Services Breteuil

Adresse : 3 Rue Hückelhoven, 27160 Breteuil

Ville : 27160 Breteuil

Département : Eure

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Découvrez Bicloune et testez un VAE! Mercredi 6 mai, 09h30 France Services Breteuil Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T09:30:00+02:00 – 2026-05-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T09:30:00+02:00 – 2026-05-06T12:30:00+02:00

Rendez-vous dans votre France Services pour découvrir Bicloune, le vélo à assistance éléctrique (VAE) en location moyenne durée en Normandie Sud Eure.

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France Services Breteuil 3 Rue Hückelhoven, 27160 Breteuil Breteuil 27160 Breteuil Eure Normandie
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