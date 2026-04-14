Découvrez Bicloune et testez un VAE!, France Services Breteuil, Breteuil

Découvrez Bicloune et testez un VAE! Mercredi 6 mai, 09h30 France Services Breteuil Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T09:30:00+02:00 – 2026-05-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-06T09:30:00+02:00 – 2026-05-06T12:30:00+02:00

Rendez-vous dans votre France Services pour découvrir Bicloune, le vélo à assistance éléctrique (VAE) en location moyenne durée en Normandie Sud Eure.

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France Services Breteuil 3 Rue Hückelhoven, 27160 Breteuil Breteuil 27160 Breteuil Eure Normandie

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