Découvrez Bicloune et testez un VAE!, France Services Breteuil, Breteuil
Découvrez Bicloune et testez un VAE!, France Services Breteuil, Breteuil mercredi 6 mai 2026.
Découvrez Bicloune et testez un VAE! Mercredi 6 mai, 09h30 France Services Breteuil Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T09:30:00+02:00 – 2026-05-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-06T09:30:00+02:00 – 2026-05-06T12:30:00+02:00
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France Services Breteuil 3 Rue Hückelhoven, 27160 Breteuil Breteuil 27160 Breteuil Eure Normandie
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