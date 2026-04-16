Breteuil

Goûter-calèche à Breteuil

Place Laffitte Breteuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

La calèche vous attend au pied de l’hôtel de ville de style néogothique, construit en souvenir de l’ancien Hôtel-Dieu. La guide vous racontera l’histoire de la motte féodale, ancienne forteresse construite par Guillaume le Conquérant. Elle vous emmènera devant l’église Saint-Sulpice où il célébra les fiançailles de sa fille Adèle.

* Samedi 16 mai avec des départs de la place Laffitte (devant l’Hôtel de Ville) à

– 10h30

– 11h30

– 14h30

– 15h30

– 16h30

Durée 40min.

Informations et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129, place de la Madeleine 27130 Verneuil d’Avre et d’Iton) ou par téléphone au 02 32 32 17 17.

Autres goûter-calèche

– Samedi 2 mai à Rugles.

– Samedi 9 mai à Tillières-sur-Avre.

– Samedi 23 mai à Damville. .

Place Laffitte Breteuil 27160 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17

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English : Goûter-calèche à Breteuil

L’événement Goûter-calèche à Breteuil Breteuil a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure