Découvrez et profitez d’une visite guidée dans la « Vallée des Lames », Maison de la manufacture d’armes blanches, Klingenthal

Informations pratiques

Découvrez et profitez d’une visite guidée dans la « Vallée des Lames » 19 et 20 septembre Maison de la manufacture d’armes blanches Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée au départ de la Maison de la Manufacture pour découvrir la création d’un village ouvrier au XVIIIe siècle. Fondé à l’initiative de Louis XV, ce site industriel a façonné un paysage unique : ateliers de forge, maisons d’ouvriers, école, réseaux hydrauliques…

Vous parcourrez les rues du village pour comprendre comment la manufacture d’armes blanches a donné naissance à un cadre de vie structuré autour du travail et de la production artisanale.

Départ des visites devant la Maison de la Manufacture_._

Maison de la manufacture d’armes blanches 2 rue de l’École, 67530 Klingenthal Klingenthal 67530 Bas-Rhin Grand Est 03 88 95 95 28 http://www.klingenthal.fr La manufacture de Klingenthal a été fondée en 1730 par lettres patentes de Louis XV, pour répondre au besoin d’indépendance dans la fabrication d’armes blanches.

Située dans la vallée de l’Ehn, elle marque la naissance du village de Klingenthal.

Aujourd’hui, la Maison de la Manufacture propose une immersion dans l’histoire industrielle et militaire : ambiance des ateliers d’autrefois, démonstration de forge, collection unique d’armes blanches, outils, cuirasses, et exploration du village et de son réseau hydraulique.

Visite guidée au départ de la Maison de la Manufacture pour découvrir la création d’un village ouvrier au XVIIIe siècle. Fondé à l’initiative de Louis XV, ce site industriel a façonné un paysage : de…

©mmab