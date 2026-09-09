Le refuge du Kreuzweg dans la forêt Obernai-Bernardswiller, Refuge forestier du Kreuzweg, Klingenthal

Informations pratiques

Le refuge du Kreuzweg dans la forêt Obernai-Bernardswiller Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00 Refuge forestier du Kreuzweg Bas-Rhin

Limité à 30 personnes. Accès libre à un parking situé devant le refuge du Kreuzweg.

Pour plus d’informations, contactez Martine Motz 06 76 10 05 94.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Histoires et anecdotes racontées par un passionné de la nature dans un lieu qui a vu passer mille et une aventures des travailleurs en forêt.

Lorsque les petites histoires et l’Histoire se rencontrent en forêt. Venez nous rejoindre à l’abri de forêt, au lieu-dit Kreuzweg dans le domaine forestier d’Obernai-Bernardswiller.

Refuge forestier du Kreuzweg 34 route du mont Sainte Odile 67530 Klingenthal Klingenthal 67530 Bas-Rhin Grand Est 06 76 10 05 94 Situé sur le ban d’Ottrott, le refuge a été construit vers 1910 par les architectes Edmond et Camille Rudloff d’Obernai, alors que l’Alsace était allemande.

Cette maison a servi de refuge aux bûcherons, chasseurs, cantonniers et forestiers ONF et même à un ermite. Il a été un lieu de convergence et de passage durant la seconde guerre mondiale.

Il a abrité beaucoup d’aventures, et malgré un incendie, a survécu jusqu’à aujourd’hui, et est resté un lieu de rencontre pour les amoureux de la Nature. En quittant Klingenthal en direction du Mont Sainte Odile, tournez à droite et passez devant la stèle Lancaster. Puis il faudra monter le chemin qui est normalement barré. Ne quittez pas ce chemin forestier pendant 3 km.

Histoires et anecdotes racontés par un passionné de la nature dans un lieu qui a vu passer mille et une aventures des travailleurs en forêt.

Christian Grieneisen