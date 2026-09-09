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Le refuge du Kreuzweg dans la forêt Obernai-Bernardswiller, Refuge forestier du Kreuzweg, Klingenthal

samedi 19 septembre 2026 · Refuge forestier du Kreuzweg · Klingenthal

Le refuge du Kreuzweg dans la forêt Obernai-Bernardswiller, Refuge forestier du Kreuzweg, Klingenthal

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Refuge forestier du Kreuzweg
Adresse
34 route du mont Sainte Odile 67530 Klingenthal
Ville
67530 Klingenthal
Département
Bas-Rhin
Tarif
Limité à 30 personnes. Accès libre à un parking situé devant le refuge du Kreuzweg. Pour plus d'informations, contactez Martine Motz 06 76 10 05 94.

Le refuge du Kreuzweg dans la forêt Obernai-Bernardswiller Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00 Refuge forestier du Kreuzweg Bas-Rhin

Limité à 30 personnes. Accès libre à un parking situé devant le refuge du Kreuzweg.
Pour plus d’informations, contactez Martine Motz 06 76 10 05 94.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Histoires et anecdotes racontées par un passionné de la nature dans un lieu qui a vu passer mille et une aventures des travailleurs en forêt.
Lorsque les petites histoires et l’Histoire se rencontrent en forêt. Venez nous rejoindre à l’abri de forêt, au lieu-dit Kreuzweg dans le domaine forestier d’Obernai-Bernardswiller.

Refuge forestier du Kreuzweg 34 route du mont Sainte Odile 67530 Klingenthal Klingenthal 67530 Bas-Rhin Grand Est 06 76 10 05 94 Situé sur le ban d’Ottrott, le refuge a été construit vers 1910 par les architectes Edmond et Camille Rudloff d’Obernai, alors que l’Alsace était allemande.
Cette maison a servi de refuge aux bûcherons, chasseurs, cantonniers et forestiers ONF et même à un ermite. Il a été un lieu de convergence et de passage durant la seconde guerre mondiale.
Il a abrité beaucoup d’aventures, et malgré un incendie, a survécu jusqu’à aujourd’hui, et est resté un lieu de rencontre pour les amoureux de la Nature. En quittant Klingenthal en direction du Mont Sainte Odile, tournez à droite et passez devant la stèle Lancaster. Puis il faudra monter le chemin qui est normalement barré. Ne quittez pas ce chemin forestier pendant 3 km.
Histoires et anecdotes racontés par un passionné de la nature dans un lieu qui a vu passer mille et une aventures des travailleurs en forêt.

Christian Grieneisen

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