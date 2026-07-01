Découvrez la centrale de Cordemais ! Cordemais
mardi 28 juillet 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Découvrez la centrale de Cordemais !
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-07-28 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-12
La Centrale de Cordemais ouvre ses portes au grand public pendant les vacances d’été.
A travers une visite guidée gratuite de 2h00, partez à la découverte de ses installations industrielles monumentales. Parcourez la centrale et découvrez en plus sur son fonctionnement. Turbo-alternateurs, broyeurs, chaudières et salle de commande n’auront plus de secret pour vous.
Durée 2h00, à partir de 12 ans, sur inscription en ligne. .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 44 30 44 visite-cordemais@edf.fr
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English :
L’événement Découvrez la centrale de Cordemais ! Cordemais a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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