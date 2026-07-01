Informations pratiques

Cordemais

Découvrez la centrale de Cordemais !

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-07-28 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-12

La Centrale de Cordemais ouvre ses portes au grand public pendant les vacances d’été.

A travers une visite guidée gratuite de 2h00, partez à la découverte de ses installations industrielles monumentales. Parcourez la centrale et découvrez en plus sur son fonctionnement. Turbo-alternateurs, broyeurs, chaudières et salle de commande n’auront plus de secret pour vous.

Durée 2h00, à partir de 12 ans, sur inscription en ligne. .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 44 30 44 visite-cordemais@edf.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découvrez la centrale de Cordemais ! Cordemais a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay