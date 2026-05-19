Découvrez la centrale solaire du Gabardan Losse
Découvrez la centrale solaire du Gabardan Losse mardi 9 juin 2026.
Losse
Découvrez la centrale solaire du Gabardan
Centrale solaire du Gabardan Losse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 17:00:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
A l’occasion de ses 15 ans d’exploitation, la Centrale solaire du Gabardan ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle autour de son environnement et de son fonctionnement.
Visite suivie d’une séquence anniversaire en présence des élus locaux et d’un cocktail convivial.
Inscription conseillée.
A l’occasion de ses 15 ans d’exploitation, la Centrale solaire du Gabardan ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle autour de son environnement et de son fonctionnement.
Visite suivie d’une séquence anniversaire en présence des élus locaux et d’un cocktail convivial.
Inscription conseillée par mail. .
Centrale solaire du Gabardan Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine amelie.gaudinat@edf-power.com
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English : Découvrez la centrale solaire du Gabardan
To mark its 15th year of operation, the Gabardan solar power plant opens its doors for an exceptional tour of its environment and operations.
The visit will be followed by an anniversary sequence in the presence of local councillors and a convivial cocktail.
Registration recommended.
L’événement Découvrez la centrale solaire du Gabardan Losse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Landes d’Armagnac