Découvrez la cour « In Mica Aurea » – San Cosimato, Cortile In Mica Aurea, Rome

Découvrez la cour « In Mica Aurea » – San Cosimato Samedi 6 juin, 10h30, 17h30 Cortile In Mica Aurea Roma Capitale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T17:30:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

COUR « EN MICA AUREA »

Ouverture extraordinaire depuis la porte d’entrée de la Piazza San Cosimato

L’association de promotion sociale GART-GardenArt avec l’association « Trastevere Attiva » qui s’occupe de l’espace et « Opera » organisent une journée d’ouverture extraordinaire du couloir d’entrée au jardin avec visite, exposition d’œuvres d’art et diverses activités : de la plantation le long des murs à l’aménagement du potager, à la pratique de l’introduction au souffle dans le vert, à la lecture en plein air, alternant moments de narration et performance.

h 11.30 Présentation et pose de l’œuvre d’art textile de Lia Malfermoni, offerte par GART au Cortile et accompagnée des vers de la poétesse Laura Anfuso. Lecture des vers avec l’actrice Elisabeta Pagnani.

Vous découvrirez les projets et les activités des réalités participantes tant pour la cour que pour la culture et le soin du vert en ville.

Cortile In Mica Aurea Piazza San Cosimato 64 Rome 00153 Municipio Roma I Roma Capitale Lazio +393667192374 https://fondoambiente.it/news/unoasi-di-pace-e-cultura-il-cortile-in-mica-aurea-nel-rione-trastevere

COUR EN MICA AURÉ

© Katia Paoletti