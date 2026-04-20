Découvrez la course landaise de l’intérieur avec un ambassadeur passionné Grenade-sur-l’Adour
Découvrez la course landaise de l’intérieur avec un ambassadeur passionné Grenade-sur-l’Adour dimanche 31 mai 2026.
Grenade-sur-l’Adour
Découvrez la course landaise de l’intérieur avec un ambassadeur passionné
Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 16:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
À l’occasion des fêtes patronales de Grenade-sur-l’Adour, l’Office de Tourisme du Pays Grenadois vous propose une immersion unique au coeur de la course landaise. Guidés par Michel Gimenez, vous assisterez à une véritable course landaise depuis l’intérieur
des arènes. Tout au long de la course, il vous expliquera les subtilités de ce sport traditionnel les gestes des écarteurs et sauteurs, le rôle de la vache, l’importance de la ganaderia, ainsi que toute la richesse de ce patrimoine gascon. Une expérience rare, authentique et pleine d’émotions, idéale pour comprendre et apprécier la course landaise comme si vous en faisiez partie !
Entrée de la course landaise payante.
Inscription obligatoire .
Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr
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English : Découvrez la course landaise de l’intérieur avec un ambassadeur passionné
L’événement Découvrez la course landaise de l’intérieur avec un ambassadeur passionné Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Grenade
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