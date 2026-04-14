Découvrez la fabrication des bonbons de Julien !, La fabrique de Julien, Bourg-Argental

Découvrez la fabrication des bonbons de Julien ! 5 – 7 juin La fabrique de Julien Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Un espace musée et découverte des ingrédients par des ateliers ludiques vous y attentent, ainsi qu’un amphithéâtre où vous pourrez assister à la fabrication de nos bonbons et sucettes. Pour finir le circuit, un couloir vous laisse entrevoir les autres ateliers de fabrication et d’emballage. Bien sûr la dégustation de nos confiseries est une étape indispensable de la visite !

–Pour les visites libres : du mardi au dimanche (sauf dimanche matin), de 10h à 12h et de 14h à 19h.

-Pour les visites guidées : tous les dimanches, jours fériés et vacances scolaires (zone A). Pour connaitre les horaires des visites guidées merci de nous contacter au 04 77 51 55 88.

La fabrique de Julien 48 boulevard d’Almandet 42220 Bourg-Argental Bourg-Argental 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 51 55 88 »}]

Confiserie ardéchoise engagée, la fabrique de Julien vous propose des visites et ateliers ludiques pour en apprendre plus sur l’élaboration de leurs délicieuses sucreries artisanales.

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