Stage Deep Dance, Danse Profonde Grande Salle du Patronage Bourg-Argental
Stage Deep Dance, Danse Profonde Grande Salle du Patronage Bourg-Argental vendredi 7 août 2026.
Bourg-Argental
Stage Deep Dance, Danse Profonde
Grande Salle du Patronage 5, rue Bollioud Bourg-Argental Loire
Tarif : 550 – 550 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Ressenti et expression profonde dans la danse
Technique sens et conscience
Instruments Pilates
Improvisations avec les tissus et Chorégraphie
Date limite d’inscriptions 15 juillet 2026
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Grande Salle du Patronage 5, rue Bollioud Bourg-Argental 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 96 67 20 suanoa.danse@gmail.com
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English :
Deep feeling and expression in dance:
Sense and awareness technique
Pilates instruments
Improvisations with fabrics and choreography
Registration deadline: July 15, 2026
L’événement Stage Deep Dance, Danse Profonde Bourg-Argental a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pilat