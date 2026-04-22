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Stage Deep Dance, Danse Profonde Grande Salle du Patronage Bourg-Argental

Stage Deep Dance, Danse Profonde Grande Salle du Patronage Bourg-Argental vendredi 7 août 2026.

Lieu : Grande Salle du Patronage

Adresse : 5, rue Bollioud

Ville : 42220 Bourg-Argental

Département : Loire

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 550 550

Bourg-Argental

Stage Deep Dance, Danse Profonde

Grande Salle du Patronage 5, rue Bollioud Bourg-Argental Loire

Tarif : 550 – 550 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 09:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Ressenti et expression profonde dans la danse
Technique sens et conscience
Instruments Pilates
Improvisations avec les tissus et Chorégraphie
Date limite d’inscriptions 15 juillet 2026
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Grande Salle du Patronage 5, rue Bollioud Bourg-Argental 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 96 67 20  suanoa.danse@gmail.com

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English :

Deep feeling and expression in dance:
Sense and awareness technique
Pilates instruments
Improvisations with fabrics and choreography
Registration deadline: July 15, 2026

L’événement Stage Deep Dance, Danse Profonde Bourg-Argental a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pilat

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