Stage Deep Dance, Danse Profonde Grande Salle du Patronage Bourg-Argental

Bourg-Argental

Stage Deep Dance, Danse Profonde

Grande Salle du Patronage 5, rue Bollioud Bourg-Argental Loire

Tarif : 550 – 550 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 09:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Ressenti et expression profonde dans la danse

Technique sens et conscience

Instruments Pilates

Improvisations avec les tissus et Chorégraphie

Date limite d’inscriptions 15 juillet 2026

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Grande Salle du Patronage 5, rue Bollioud Bourg-Argental 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 96 67 20 suanoa.danse@gmail.com

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English :

Deep feeling and expression in dance:

Sense and awareness technique

Pilates instruments

Improvisations with fabrics and choreography

Registration deadline: July 15, 2026

L’événement Stage Deep Dance, Danse Profonde Bourg-Argental a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Pilat