Visite du Musée de la Ferme à L’Ancienne, Musée de la Ferme à L’Ancienne, Bourg-Argental

Visite du Musée de la Ferme à L’Ancienne 19 et 20 septembre Musée de la Ferme à L’Ancienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Retour dans le passé en franchissant la porte de ce musée qui sauvegarde outils, matériels et ustensiles du monde rural. Découvrez le travail des paysans avec un attelage de boeufs et essayez-vous à la traite grâce à une vache en résine grandeur nature !

Musée de la Ferme à L’Ancienne 1 chemin de morel 42220 Bourg-Argental Bourg-Argental 42220 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477396075 Retour dans le passé en franchissant la porte du musée qui sauvegarde outils, matériels et ustensiles du monde rural. Découvrez le travail des paysans avec un attelage de bœufs et essayez-vous à la traite grâce à une vache en résine grandeur nature ! Les service de transport de la région depuis Saint-Etienne ou Annonay a 2km ; en voiture (attention au GPS la route est goudronnée jusqu’au Musée) parkings voie fluvia à 2km5

Retour dans le passé en franchissant la porte de ce musée qui sauvegarde outils, matériels et ustensiles du monde rural. Découvrez le travail des paysans avec un attelage de boeufs et essayez-vous à…

la ferme à l’ancienne©