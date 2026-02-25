Découvrez la forêt dunaire autrement à l’occasion de la journée internationale des forêts ! Mimizan
Accompagné par un forestier de l’Office National des Forêts, partez à la découverte de l’écosystème forestier. Vous explorerez les arbres emblématiques de notre territoire, le matériau bois et ses multiples usages, ainsi que les pratiques de gestion durable qui préservent cet environnement exceptionnel.
Une occasion idéale pour comprendre le rôle essentiel de cette forêt dans la transition écologique et énergétique, tout en mesurant son impact sur l’économie de Nouvelle-Aquitaine.
À travers des ateliers ludiques et des jeux de rôle, incarnez tour à tour une graine, un petit pin, un bucheron, un forestier, ou même un animal de la forêt ! Une visite instructive et amusante.
Tout public en famille ou entre amis.
Réservation obligatoire reservation.mimizan-tourisme.com
impraticable en poussette . Chiens tenus en laisse .
Leslurgues Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
