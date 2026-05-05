Découvrez la laiterie de Pamplie et son modèle coopératif, laiterie de Pamplie, Pamplie
Découvrez la laiterie de Pamplie et son modèle coopératif, laiterie de Pamplie, Pamplie samedi 30 mai 2026.
Découvrez la laiterie de Pamplie et son modèle coopératif 30 mai – 6 juin laiterie de Pamplie Deux-Sèvres
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
laiterie de Pamplie 51 route du chêne casse tête 79220 Pamplie Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549258182 »}]
Une laiterie historique implantée en Deux-Sèvres laiterie Pamplie
Pamplie