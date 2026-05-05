Découvrez la laiterie de Pamplie et son modèle coopératif, laiterie de Pamplie, Pamplie

Découvrez la laiterie de Pamplie et son modèle coopératif 30 mai – 6 juin laiterie de Pamplie Deux-Sèvres

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

laiterie de Pamplie 51 route du chêne casse tête 79220 Pamplie Pamplie 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549258182 »}]

Une laiterie historique implantée en Deux-Sèvres laiterie Pamplie

Pamplie