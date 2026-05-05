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Découvrez la laiterie de Pamplie et son modèle coopératif, laiterie de Pamplie, Pamplie

Découvrez la laiterie de Pamplie et son modèle coopératif, laiterie de Pamplie, Pamplie

Découvrez la laiterie de Pamplie et son modèle coopératif, laiterie de Pamplie, Pamplie samedi 30 mai 2026.

Lieu : laiterie de Pamplie

Adresse : 51 route du chêne casse tête 79220 Pamplie

Ville : 79220 Pamplie

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Découvrez la laiterie de Pamplie et son modèle coopératif 30 mai – 6 juin laiterie de Pamplie Deux-Sèvres

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

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Une laiterie historique implantée en Deux-Sèvres laiterie Pamplie

Pamplie