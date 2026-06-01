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Découvrez la maison des agriculteurs de Vaucluse, La maison des agriculteurs, Monteux

Découvrez la maison des agriculteurs de Vaucluse, La maison des agriculteurs, Monteux

Découvrez la maison des agriculteurs de Vaucluse, La maison des agriculteurs, Monteux vendredi 5 juin 2026.

Lieu : La maison des agriculteurs

Adresse : 68 place du foirail 84170 Monteux

Ville : 84170 Monteux

Département : Vaucluse

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Découvrez la maison des agriculteurs de Vaucluse 5 – 7 juin La maison des agriculteurs Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

La maison des agriculteurs de Vaucluse,
Un magasin regroupant plus de 160 producteurs principalement issus du Vaucluse.
Retrouvez lors de ce week-end, des animations, dégustations, ateliers et surtout des rencontres avec les producteurs !

La maison des agriculteurs 68 place du foirail 84170 Monteux Monteux 84170 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rencontre avec les producteurs du Vaucluse agriculteurs vaucluse

DR

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