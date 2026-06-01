Découvrez la maison des agriculteurs de Vaucluse, La maison des agriculteurs, Monteux
Découvrez la maison des agriculteurs de Vaucluse, La maison des agriculteurs, Monteux vendredi 5 juin 2026.
Découvrez la maison des agriculteurs de Vaucluse 5 – 7 juin La maison des agriculteurs Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
La maison des agriculteurs de Vaucluse,
Un magasin regroupant plus de 160 producteurs principalement issus du Vaucluse.
Retrouvez lors de ce week-end, des animations, dégustations, ateliers et surtout des rencontres avec les producteurs !
La maison des agriculteurs 68 place du foirail 84170 Monteux Monteux 84170 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rencontre avec les producteurs du Vaucluse agriculteurs vaucluse
DR
À voir aussi à Monteux (Vaucluse)
- GREEN FESTIVAL – PASS 1 JOUR LAC DE MONTEUX Monteux 3 juillet 2026