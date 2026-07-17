Découvrez la Tour de Piégut, récemment restaurée, Tour de Piégut, Thorame-Basse
dimanche 20 septembre 2026 · Tour de Piégut · Thorame-Basse
Informations pratiques
Découvrez la Tour de Piégut, récemment restaurée Dimanche 20 septembre, 16h00 Tour de Piégut Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez la Tour de Piégut avec l’architecte Xavier Boutin, en charge du projet de sauvegarde et aménagement et avec l’association Culture & Patrimoine de Thorame-Basse.
Édifiée au 13ème siècle par les seigneurs Faraud, la Tour a traversé les siècles, les transformations et les aléas du temps. Mais ces dernières années, l’édifice était fragilisé.
La restauration a permis de consolider durablement les maçonneries, de sécuriser l’ouvrage et de redonner vie à ce monument tout en respectant son authenticité.
Le dialogue entre l’architecture médiévale et les interventions contemporaines est particulièrement réussi. Il illustre une ambition forte : préserver notre patrimoine tout en le rendant accessible, vivant et attractif pour les générations présentes et futures.
RDV devant la mairie.
Durée de l’animation : 2h avec 30 min de marche aller pour accéder à la tour, 1h de visite sur site et retour à pied jusqu’au voillage.
Être bien chaussé et prévoir de l’eau.
Infos : 04 92 83 41 92 / colmarslesalpes@verdontourisme.com
Tour de Piégut Rue Pré Garnier et Cerisières, 04170 Thorame-Basse Thorame-Basse 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:colmarslesalpes@verdontourisme.com »}]
Découvrez la Tour de Piégut avec l’architecte Xavier Boutin, en charge du projet de sauvegarde et aménagement et avec l’association Culture & Patrimoine de Thorame-Basse
©Mairie de Thorame-Basse