Découvrez la Tour de Piégut, récemment restaurée, Tour de Piégut, Thorame-Basse

Informations pratiques

Découvrez la Tour de Piégut, récemment restaurée Dimanche 20 septembre, 16h00 Tour de Piégut Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la Tour de Piégut avec l’architecte Xavier Boutin, en charge du projet de sauvegarde et aménagement et avec l’association Culture & Patrimoine de Thorame-Basse.

Édifiée au 13ème siècle par les seigneurs Faraud, la Tour a traversé les siècles, les transformations et les aléas du temps. Mais ces dernières années, l’édifice était fragilisé.

La restauration a permis de consolider durablement les maçonneries, de sécuriser l’ouvrage et de redonner vie à ce monument tout en respectant son authenticité.

Le dialogue entre l’architecture médiévale et les interventions contemporaines est particulièrement réussi. Il illustre une ambition forte : préserver notre patrimoine tout en le rendant accessible, vivant et attractif pour les générations présentes et futures.

RDV devant la mairie.

Durée de l’animation : 2h avec 30 min de marche aller pour accéder à la tour, 1h de visite sur site et retour à pied jusqu’au voillage.

Être bien chaussé et prévoir de l’eau.

Infos : 04 92 83 41 92 / colmarslesalpes@verdontourisme.com

Tour de Piégut Rue Pré Garnier et Cerisières, 04170 Thorame-Basse Thorame-Basse 04170 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:colmarslesalpes@verdontourisme.com »}]

Découvrez la Tour de Piégut avec l’architecte Xavier Boutin, en charge du projet de sauvegarde et aménagement et avec l’association Culture & Patrimoine de Thorame-Basse

©Mairie de Thorame-Basse