Découvrez la vie des abeilles en vous amusant, Nectars du Soleil chez Rucher des garrigues, chemin de la Tuilerie, Gailhan

Informations pratiques

Découvrez la vie des abeilles en vous amusant 2 – 9 octobre Nectars du Soleil chez Rucher des garrigues, chemin de la Tuilerie Gard

aucune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:30:00+02:00

Nous vous proposons un programme qui plaira aux petits comme aux grands :

– Une exposition qui vous permettra de découvrir le matériel pour l’apiculture ainsi que la vie d’une ruche et d’une abeille

– La mise à disposition de dessins et de coloriages pour les plus jeunes

– Une proposition de jeu de piste qui permettra de découvrir le monde des abeilles en s’amusant

Toutes ces animations sont gratuite.

Vous pourrez aussi déguster nos miels, nos bonbons, pains d’épices et nougats. Venez nombreux !

Nectars du Soleil chez Rucher des garrigues, chemin de la Tuilerie 30260 Gailhan Gailhan 30260 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « nectarsdusoleil@gmail.com »}]

Exposition, dégustations et ateliers pour enfants Abeilles Miel