Découvrez le bain de feuillage, Jardin Alexina, Le Gosier

Informations pratiques

Découvrez le bain de feuillage 19 et 20 septembre Jardin Alexina Guadeloupe

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les valeurs ancestrales font partie intégrante de notre mode de vie, de nos us et coutumes.

Les bains, font partie de notre identité, au delà même de notre île.

Je vous invite à découvrir cette pratique, ce mode de vie, durant deux matinées au jardin Alexina.

Jardin Alexina 62 rue Nicolas ballet Le Gosier 97190 Guadeloupe Guadeloupe +590690142545 [{« type »: « phone », « value »: « +590690142545 »}] Un écrin de verdure de plus de 5000 mètres carrés, niché en plein bourg du Gosier. Il y a un parking, la visite se déroule en empruntant des escaliers

Les valeurs ancestrales font partie intégrante de notre mode de vie, de nos us et coutumes.

©kytzieHeruKa