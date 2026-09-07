Découvrez le bourg d’Auriac-du-Périgord et son église, Place de l’Église, Auriac-du-Périgord

Informations pratiques

Découvrez le bourg d’Auriac-du-Périgord et son église 19 et 20 septembre Place de l’Église Dordogne

Gratuit. Accès libre. Vente de fascicules explicatifs sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Une véritable richesse patrimoniale à portée de main. Venez découvrir l’église fortifiée Saint-Étienne, au cœur d’un village remarquable par son histoire et la diversité de son architecture.

Dédiée à saint Étienne, premier martyr chrétien, l’église repose sur des fondations vraisemblablement datées du VIe siècle. Remaniée à plusieurs reprises, notamment au Moyen Âge, elle témoigne des différentes étapes de l’histoire du village.

Le parcours vous conduira également à la découverte du bourg d’Auriac-du-Périgord, où se côtoient architectures anciennes et constructions plus récentes. Vous découvrirez notamment le lavoir, le porche-pigeonnier, les ponts « brétous », les moulins, les platanes bicentenaires de la place et le terrain de croquet.

Place de l’Église Place de l’Eglise, 24290 Auriac-du-Périgord Auriac-du-Périgord 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Une vraie richesse patrimoniale à votre portée. Venez découvrir une église fortifiée située dans un village au riche patrimoine historique et architectural !

©Les amis d’Auriac-du-Périgord