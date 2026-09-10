Découvrez le château de Bazoches à travers des animations, Château de Bazoches, Bazoches

Informations pratiques

Découvrez le château de Bazoches à travers des animations 19 et 20 septembre Château de Bazoches Nièvre

Gratuit pour les -18ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Bazoches vous invite à découvrir le patrimoine autrement, à travers plusieurs expositions et espaces habituellement moins connus.

Exposition photographique – Regards sur Vauban :

Partez à la découverte des réalisations de Vauban à travers une exposition de photographies qui témoigne de leur présence et de leur conservation encore aujourd’hui. Un regard contemporain sur un patrimoine exceptionnel, plusieurs siècles après leur construction.

Exposition d’affiches de la SNCF :

Remontez le temps à travers une sélection d’affiches anciennes de la SNCF. Véritables témoins de l’histoire du voyage et du patrimoine ferroviaire français, elles offrent un aperçu de l’évolution des paysages, des destinations et de la communication autour du chemin de fer.

Visite du pigeonnier :

Découvrez le pigeonnier du château et plongez dans l’histoire de cet élément incontournable de la vie d’un domaine seigneurial.

Découverte du pédiluve :

Les visiteurs pourront également découvrir le pédiluve, un élément original du domaine et un témoignage des usages anciens liés à la vie du château.

Château de Bazoches 58190 Bazoches Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 22 10 22 http://www.chateau-bazoches.com https://www.facebook.com/Ch%C3%A2teau-de-Bazoches-demeure-de-Vauban-Officiel-652616914755167/ Situé à une dizaine de kilomètres de Vézelay, le château féodal de Bazoches, demeure familiale et bureau d’études du maréchal de Vauban, célèbre ingénieur militaire et civil de Louis XIV, est situé à flanc de colline. Il fut construit au XIIe siècle sur l’emplacement d’un ancien poste romain, proche de la voie romaine Autun-Sens. C’est à Bazoches que la plupart des plans de citadelles ont été réalisés, dont celui de la citadelle de Besançon. De Vézelay ou Corbigny par la D958. Autoroute A6 de Paris, sortie Nitry n° 21 ou de Lyon, Dijon, Beaune, sortie Avallon n° 22. 47°22’52.3″N 3°47’42.3″E

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château de Bazoches vous invite à découvrir le patrimoine autrement, à travers plusieurs expositions et espaces habituellement moins connus.

©solenepfauwathel