Découvrez le fort et son histoire en images, Fort d’Arches, Pouxeux

Informations pratiques

Découvrez le fort et son histoire en images 19 et 20 septembre Fort d’Arches Vosges

Départs toutes les heures ou dès qu’un groupe est constitué. Parcours extérieur d’environ 1,5 km : prévoir des chaussures adaptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de cet ouvrage militaire grâce à une visite extérieure commentée d’environ 45 minutes. Le parcours d’environ 1,5 km permet de comprendre l’organisation défensive du site, son évolution et les travaux menés par l’ARFA pour le préserver. Le poste d’observation s’ajoute cette année au circuit.

Dans le corps de garde, une projection en continu de photographies anciennes fera revivre les grandes périodes du fort et mettra en regard les traces du passé avec le site actuel. Des panneaux provisoires jalonneront également le parcours et présenteront les projets de restauration de l’association.

Fort d’Arches 88550 Pouxeux Pouxeux 88550 Vosges Grand Est

Découvrez l’histoire de cet ouvrage militaire grâce à une visite extérieure commentée d’environ 45 minutes. Le parcours d’environ 1,5 km permet de comprendre l’organisation défensive du site, son et…

Photos historiques : collections Lionel Pracht et Michel Truttmann / Fortif’Séré. Photo couleur : Thomas Bresson, CC BY 3.0. Montage adapté par l’ARFA