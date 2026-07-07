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Découvrez le golf Golf de Seignosse Seignosse

mercredi 15 juillet 2026 · Golf de Seignosse · Seignosse

Découvrez le golf Golf de Seignosse Seignosse

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
Golf de Seignosse
Adresse
Avenue de Belvédère
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Seignosse

Découvrez le golf

Golf de Seignosse Avenue de Belvédère Seignosse Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-07-15

Du 15 juillet au 25 août, initiez-vous au golf !
Du 15 juillet au 25 août, découvrez le golf !

Profitez d’une séance d’initiation d’1 heure, encadrée par un professionnel.
Au programme
– accueil et présentation
– initiation aux bases et aux fondamentaux du golf.

Infos pratiques
– Groupe de 8 personnes maximum
– À partir de 8 ans
– Tarif 20 € par personne et par cours.

Sur réservation auprès de l’Accueil du Golf au 05 58 41 68 30.
Le rendez-vous sera donné 15 minutes avant le début du cours.   .

Golf de Seignosse Avenue de Belvédère Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 68 30 

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English : Découvrez le golf

From July 15 to August 25, give golf a try!

L’événement Découvrez le golf Seignosse a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Seignosse

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