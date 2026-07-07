Découvrez le golf Golf de Seignosse Seignosse
mercredi 15 juillet 2026 · Golf de Seignosse · Seignosse
Informations pratiques
Seignosse
Découvrez le golf
Golf de Seignosse Avenue de Belvédère Seignosse Landes
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-07-15
Du 15 juillet au 25 août, initiez-vous au golf !
Du 15 juillet au 25 août, découvrez le golf !
Profitez d’une séance d’initiation d’1 heure, encadrée par un professionnel.
Au programme
– accueil et présentation
– initiation aux bases et aux fondamentaux du golf.
Infos pratiques
– Groupe de 8 personnes maximum
– À partir de 8 ans
– Tarif 20 € par personne et par cours.
Sur réservation auprès de l’Accueil du Golf au 05 58 41 68 30.
Le rendez-vous sera donné 15 minutes avant le début du cours. .
Golf de Seignosse Avenue de Belvédère Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 68 30
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English : Découvrez le golf
From July 15 to August 25, give golf a try!
L’événement Découvrez le golf Seignosse a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Seignosse
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