Découvrez le golf Golf de Seignosse Seignosse

Informations pratiques

Seignosse

Découvrez le golf

Golf de Seignosse Avenue de Belvédère Seignosse Landes

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-07-15

Du 15 juillet au 25 août, initiez-vous au golf !

Du 15 juillet au 25 août, découvrez le golf !

Profitez d’une séance d’initiation d’1 heure, encadrée par un professionnel.

Au programme

– accueil et présentation

– initiation aux bases et aux fondamentaux du golf.

Infos pratiques

– Groupe de 8 personnes maximum

– À partir de 8 ans

– Tarif 20 € par personne et par cours.

Sur réservation auprès de l’Accueil du Golf au 05 58 41 68 30.

Le rendez-vous sera donné 15 minutes avant le début du cours. .

Golf de Seignosse Avenue de Belvédère Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 68 30

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English : Découvrez le golf

From July 15 to August 25, give golf a try!

L’événement Découvrez le golf Seignosse a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Seignosse