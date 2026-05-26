Sports urbains BMX Skate parc et chapiteau Seignosse

Seignosse

Sports urbains BMX

Skate parc et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Démonstration et initiation de BMX.

De 21h à 22h.

Gratuit.

Organisé par la Mairie de Seignosse.

Seignosse met les sports urbains à l’honneur !

Plongez dans l’univers du BMX avec une démonstration au skate parc du Penon suivie d’une initiation sous le chapiteau du Forum à Seignosse Océan.

Raphaël Chiquet, champion du monde en pro Frlat, sera présent pour vous donner de précieux conseils et vous éblouir avec ses démonstrations !

De 21h à 22h.

Gratuit.

Tout public.

Organisé par la Mairie de Seignosse. .

Skate parc et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Sports urbains BMX

BMX demonstration and initiation.

From 9pm to 10pm.

Free admission.

Organized by Seignosse Town Hall.

L’événement Sports urbains BMX Seignosse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Seignosse