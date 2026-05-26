Sports urbains BMX Skate parc et chapiteau Seignosse
Sports urbains BMX Skate parc et chapiteau Seignosse mercredi 8 juillet 2026.
Seignosse
Sports urbains BMX
Skate parc et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Démonstration et initiation de BMX.
De 21h à 22h.
Gratuit.
Organisé par la Mairie de Seignosse.
Seignosse met les sports urbains à l’honneur !
Plongez dans l’univers du BMX avec une démonstration au skate parc du Penon suivie d’une initiation sous le chapiteau du Forum à Seignosse Océan.
Raphaël Chiquet, champion du monde en pro Frlat, sera présent pour vous donner de précieux conseils et vous éblouir avec ses démonstrations !
De 21h à 22h.
Gratuit.
Tout public.
Organisé par la Mairie de Seignosse. .
Skate parc et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Sports urbains BMX
BMX demonstration and initiation.
From 9pm to 10pm.
Free admission.
Organized by Seignosse Town Hall.
L’événement Sports urbains BMX Seignosse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Seignosse
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