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Sports urbains BMX Skate parc et chapiteau Seignosse

Sports urbains BMX Skate parc et chapiteau Seignosse

Sports urbains BMX Skate parc et chapiteau Seignosse mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Skate parc et chapiteau
Adresse
Au Forum du Penon
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
Gratuit

Seignosse

Sports urbains BMX

Skate parc et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 21:00:00
fin : 2026-07-08 22:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Démonstration et initiation de BMX.
De 21h à 22h.
Gratuit.
Organisé par la Mairie de Seignosse.
Seignosse met les sports urbains à l’honneur !
Plongez dans l’univers du BMX avec une démonstration au skate parc du Penon suivie d’une initiation sous le chapiteau du Forum à Seignosse Océan.
Raphaël Chiquet, champion du monde en pro Frlat, sera présent pour vous donner de précieux conseils et vous éblouir avec ses démonstrations !

De 21h à 22h.
Gratuit.
Tout public.

Organisé par la Mairie de Seignosse.   .

Skate parc et chapiteau Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15 

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English : Sports urbains BMX

BMX demonstration and initiation.
From 9pm to 10pm.
Free admission.
Organized by Seignosse Town Hall.

L’événement Sports urbains BMX Seignosse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Seignosse

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