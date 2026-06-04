Les visites guidées de la Réserve Naturelle de l’Etang Noir Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse

Seignosse

Les visites guidées de la Réserve Naturelle de l’Etang Noir

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-07

Un guide naturaliste accompagnera votre découverte de la réserve naturelle et orientera votre regard rendant visibles les indices de présence des espèces, mais aussi le travail et les missions menées au sein de cet espace protégé. Tout public.

Partez à la découverte de la Réserve Naturelle !

Visites guidées du 7 juillet au 28 août (sauf jours fériés)

– tous les mardis de 9h à 10h30 Balade détox

– tous les jeudis de 9h30 à 11h La nature en mains LSF A2.5

– tous les mercredis et vendredis de 9h30 à 11h Ensemble sur la passerelle

Inscription obligatoire auprès de la Réserve Naturelle au 05 58 72 85 76 ou animation.rn.etangnoir@gmail.com

Nombre de place limité.

Tout public.

Tarifs

– 6€ adulte

– 5€ de 6 à 16 ans

– gratuit de 6 ans.

Les visites peuvent être annulées en fonction des aléas climatiques. .

Réserve Naturelle de l’Etang Noir 600 Avenue du Parc des Sports Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 85 76 animation.rn.etangnoir@gmail.com

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English : Les visites guidées de la Réserve Naturelle de l’Etang Noir

A naturalist guide will accompany you on your discovery of the nature reserve and will direct your gaze, making visible the signs of the presence of species, but also the work and missions carried out within this protected area. For the general public.

L’événement Les visites guidées de la Réserve Naturelle de l’Etang Noir Seignosse a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Seignosse