Découverte du pilates Seignosse
Découverte du pilates Seignosse mardi 7 juillet 2026.
Seignosse
Découverte du pilates
Zone de loisirs des Bourdaines Seignosse Landes
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-07-07 10:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Carlos vous attend pour un cours de pilâtes à la zone de loisirs des Bourdaines à Seignosse Océan.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
Carlos vous donne rendez-vous pour un cours de pilâtes à la zone de loisirs des Bourdaines, à Seignosse Océan.
Respiration, renforcement musculaire et étirements seront au rendez-vous pour un moment de bien-être et de détente en plein air, dans une ambiance conviviale.
De 9h30 à 10h30.
8€ par participant.
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme.
A prévoir une gourde d’eau, une serviette (ou un tapis), une casquette et une crème solaire selon la météo.
En cas de pluie, la séance sera maintenue et proposée en salle. .
Zone de loisirs des Bourdaines Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
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English : Découverte du pilates
Carlos awaits you for a pilates class at the Bourdaines leisure area in Seignosse Océan.
Registration required at the Tourist Office.
L’événement Découverte du pilates Seignosse a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Seignosse
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