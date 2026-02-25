Les fruits et les légumes vous veulent du bien Office de Tourisme Seignosse
Les fruits et les légumes vous veulent du bien Office de Tourisme Seignosse mardi 7 juillet 2026.
Les fruits et les légumes vous veulent du bien
Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Dans le cadre de la SEIGNOSSE ATTITUDE, en complément du marché du Penon, l’Office de Tourisme vous invite à rencontrer une diététicienne de l’INTERFEL* pour un moment de sensibilisation à la consommation durable particulièrement pour les fruits et légumes.
Seignosse Attitude les fruits et légumes vous veulent du bien.
Animation le mardi 7 juillet, de 10h à 12h30, devant l’Office de Tourisme de Seignosse. Gratuit.
Dans le cadre de la SEIGNOSSE ATTITUDE, en complément du marché du Penon, l’Office de Tourisme vous invite à rencontrer une diététicienne de l’INTERFEL* pour un moment de sensibilisation à la consommation durable particulièrement pour les fruits et légumes.
Rendez-vous devant le stand pour un moment d’échanges
– Dégustation de produits frais.
– Information sur les bienfaits nutritionnels.
– Présentation de recettes faciles à faire.
Un rappel des bonnes pratiques pour favoriser une alimentation saine même en vacances !
*Interprofession des fruits et légumes frais. .
Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of the SEIGNOSSE ATTITUDE program, in addition to the Penon market, the Tourist Office invites you to meet a dietician from INTERFEL* for a session to raise awareness of sustainable consumption, particularly of fruit and vegetables.
L’événement Les fruits et les légumes vous veulent du bien Seignosse a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Seignosse