Les fruits et les légumes vous veulent du bien Office de Tourisme Seignosse

Les fruits et les légumes vous veulent du bien

Dans le cadre de la SEIGNOSSE ATTITUDE, en complément du marché du Penon, l’Office de Tourisme vous invite à rencontrer une diététicienne de l’INTERFEL* pour un moment de sensibilisation à la consommation durable particulièrement pour les fruits et légumes.

Animation le mardi 7 juillet, de 10h à 12h30, devant l’Office de Tourisme de Seignosse. Gratuit.

Rendez-vous devant le stand pour un moment d’échanges

– Dégustation de produits frais.

– Information sur les bienfaits nutritionnels.

– Présentation de recettes faciles à faire.

Un rappel des bonnes pratiques pour favoriser une alimentation saine même en vacances !

*Interprofession des fruits et légumes frais. .

English :

As part of the SEIGNOSSE ATTITUDE program, in addition to the Penon market, the Tourist Office invites you to meet a dietician from INTERFEL* for a session to raise awareness of sustainable consumption, particularly of fruit and vegetables.

