Les fruits et les légumes vous veulent du bien Office de Tourisme Seignosse mardi 7 juillet 2026.

Tarif : – –

Dans le cadre de la SEIGNOSSE ATTITUDE, en complément du marché du Penon, l’Office de Tourisme vous invite à rencontrer une diététicienne de l’INTERFEL* pour un moment de sensibilisation à la consommation durable particulièrement pour les fruits et légumes.
Seignosse Attitude les fruits et légumes vous veulent du bien.
Animation le mardi 7 juillet, de 10h à 12h30, devant l’Office de Tourisme de Seignosse. Gratuit.

Rendez-vous devant le stand pour un moment d’échanges
– Dégustation de produits frais.
– Information sur les bienfaits nutritionnels.
– Présentation de recettes faciles à faire.

Un rappel des bonnes pratiques pour favoriser une alimentation saine même en vacances !

*Interprofession des fruits et légumes frais.   .

Office de Tourisme 1 avenue des Lacs Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15 

English :

As part of the SEIGNOSSE ATTITUDE program, in addition to the Penon market, the Tourist Office invites you to meet a dietician from INTERFEL* for a session to raise awareness of sustainable consumption, particularly of fruit and vegetables.

