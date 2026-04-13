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Découvrez le hameau du plan, Place des Ormeaux, Grasse

Découvrez le hameau du plan, Place des Ormeaux, Grasse

Découvrez le hameau du plan, Place des Ormeaux, Grasse samedi 27 juin 2026.

Lieu : Place des Ormeaux

Adresse : Place des Ormeaux Grasse

Ville : 06130 Grasse

Département : Alpes-Maritimes

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit

Découvrez le hameau du plan Samedi 27 juin, 15h00 Place des Ormeaux Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Visite du hameau du Plan de Grasse. Laissez-vous conter l’histoire d’un hameau rural pourvu d’un patrimoine attachant : église, lavoir, fronton de pelote…Dessinez votre campanile de rêve en vous inspirant de ce que vous voyez !
Rendez-vous : devant l’église du Plan de Grasse

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Laissez-vous conter l’histoire d’un hameau rural pourvu d’un patrimoine attachant : église, lavoir, mur de pelote, cultures… Dessinez votre campanile de rêve en vous inspirant de ce que vous voyez !

Ville de Grasse

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