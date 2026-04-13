Découvrez le hameau du plan, Place des Ormeaux, Grasse

Découvrez le hameau du plan Samedi 27 juin, 15h00 Place des Ormeaux Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Visite du hameau du Plan de Grasse. Laissez-vous conter l’histoire d’un hameau rural pourvu d’un patrimoine attachant : église, lavoir, fronton de pelote…Dessinez votre campanile de rêve en vous inspirant de ce que vous voyez !

Rendez-vous : devant l’église du Plan de Grasse

Place des Ormeaux Place des Ormeaux Grasse Grasse 06130 Le Plan de Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « reservations.vah@ville-grasse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0497055870 »}]

Laissez-vous conter l’histoire d’un hameau rural pourvu d’un patrimoine attachant : église, lavoir, mur de pelote, cultures… Dessinez votre campanile de rêve en vous inspirant de ce que vous voyez !

Ville de Grasse