Découvrez le hameau du plan, Place des Ormeaux, Grasse
Découvrez le hameau du plan, Place des Ormeaux, Grasse samedi 27 juin 2026.
Découvrez le hameau du plan Samedi 27 juin, 15h00 Place des Ormeaux Alpes-Maritimes
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Visite du hameau du Plan de Grasse. Laissez-vous conter l’histoire d’un hameau rural pourvu d’un patrimoine attachant : église, lavoir, fronton de pelote…Dessinez votre campanile de rêve en vous inspirant de ce que vous voyez !
Rendez-vous : devant l’église du Plan de Grasse
Place des Ormeaux Place des Ormeaux Grasse Grasse 06130 Le Plan de Grasse Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « reservations.vah@ville-grasse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0497055870 »}]
Laissez-vous conter l’histoire d’un hameau rural pourvu d’un patrimoine attachant : église, lavoir, mur de pelote, cultures… Dessinez votre campanile de rêve en vous inspirant de ce que vous voyez !
Ville de Grasse
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