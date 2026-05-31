Parfums d’Asie Cultures olfactives traditionnelles de la Chine à l’Inde, Musée international de la Parfumerie, Grasse

Parfums d’Asie Cultures olfactives traditionnelles de la Chine à l’Inde 27 juin 2026 – 3 janvier 2027 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2027-01-03T10:00:00+01:00 – 2027-01-03T18:00:00+01:00

En 2026, le Musée international de la Parfumerie invite ses visiteurs à une exploration inédite des cultures olfactives traditionnelles des civilisations asiatiques. Tout à la fois instruments primordiaux de la relation au sacré et attributs du pouvoir, stimulants de l’esprit et médecine du corps, agréments de la vie profane ou expression artistique à part entière, les senteurs sont omniprésentes dans les mondes asiatiques.

De la Chine au Japon et jusqu’au monde indien, ces univers olfactifs singuliers s’appuient sur une communauté de matières, de formes et d’usages. Une multitude de matières olfactives, d’origine végétale ou animale, communes ou précieuses, ont été employées dans les mondes asiatiques, à des fins rituelles, cosmétiques, alimentaires ou médicinales. L’origine, locale ou lointaine, de ces matières permet aussi d’évoquer leurs circulations commerciales. L’exposition propose une sélection de ces matières, des plus courantes, comme les fleurs ou les épices, aux plus exceptionnelles, bois et résines précieux, et substances quasi-fantastiques, comme l’ambre-gris.

Le cœur de l’exposition est dédié aux formes et aux usages des parfums en Asie. Un large panorama d’objets, de recettes et d’odeurs reconstituées permet d’appréhender les différentes formes et usages des matières parfumées dans les cultures asiatiques traditionnelles, leurs évolutions circulations et permanences de l’Antiquité à nos jours. Par cette évocation, nourrie de multiples dispositifs sensoriels et par une abondante iconographie, le Musée international de la Parfumerie de Grasse renoue avec sa portée universelle et sa volonté d’encourager le dialogue entre les cultures, à l’heure de la mondialisation de l’économie de la parfumerie.

L’exposition Parfums d’Asie bénéficie de prêts exceptionnels du Musée national des Arts asiatiques – Guimet, du Musée Cernuschi, musée des Arts asiatiques de la Ville de Paris, du Musée des Arts Asiatiques de Nice, et de nombreuses institutions françaises et étrangères.

Cette proposition s’inscrit dans le cadre de la valorisation des « savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse ».

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 Lieu vivant de la mémoire, le musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des formes très diverses : objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles. En parallèle du parcours principal, le musée International de la Parfumerie propose un axe de lecture complémentaire en ouvrant la porte à l’art contemporain de renommée internationale (installations, expositions temporaires). Parking : cours Honoré Cresp, La Foux. Bus : Navette CENTIFOLIA ou la ligne 5 – arrêt Grasse Centre-Ville.

En 2026, le Musée international de la Parfumerie invite ses visiteurs à une exploration inédite des cultures olfactives traditionnelles des civilisations asiatiques. Tout à la fois instruments de la …

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