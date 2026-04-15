Visite découverte des jardins d’une oliveraie, Le domaine de la Mouissone, Grasse

Visite découverte des jardins d’une oliveraie 5 – 7 juin Le domaine de la Mouissone Alpes-Maritimes

Le droit d’entrée est de 15€. Gratuité pour les mineurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Visite commentée des jardins d’une oliveraie de 3ha sur les hauteurs de Grasse dans un écrin de verdure exceptionnel.

Le domaine de la Mouissone 79 chemin saint Christophe 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)6 11 18 72 84 https://lamouissone.com Le Domaine de la Mouissone est une oliveraie ancienne juchée sur les hauteurs de Grasse dans le quartier Saint Christophe. Jadis, propriété des Chiris, la famille Lockett en a fait l’acquisition en 1998. Depuis lors, des travaux de réfection des murets ont été entrepris afin de restituer les 12 niveaux de restanques originels.

Des jardins thématiques ont ensuite été intégrés afin de créer des atmosphères et des ambiances variées propices à la rêverie du promeneur.

Le regard embrasse les paysages côtiers de Nice à Théoule dont les variations au gré des saisons ne cessent de nous enchanter.

Une visite guidée vous sera proposée au cours de laquelle nous vous ferons partager notre passion pour ce lieu. Le Domaine est accessible en voiture. Vous devez impérativement rejoindre le chemin saint Christophe via le Bd Alice de Rothschild. Des places de parking sont disponibles sur la place de la chapelle. Des chaussures confortables sont vivement recommandées.

Visite commentée des jardins d’une oliveraie de 3ha sur les hauteurs de Grasse dans un écrin de verdure exceptionnel.

©Lady Lockett