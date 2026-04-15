Votre nuit aux musées de Grasse – les musées prennent vie, Musée international de la Parfumerie, Grasse

Votre nuit aux musées de Grasse – les musées prennent vie Samedi 23 mai, 17h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

– Découvrir et s’approprier les collections du musée

– Développer l’esprit d’analyse et d’observation d’œuvres plastiques

– Développer sa créativité et son identité artistique par la création d’un élément de costume en lien avec les collections du musée

– Développer son expression corporelle à travers la présentation du costume lors d’un défilé

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 Lieu vivant de la mémoire, le musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des formes très diverses : objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles. En parallèle du parcours principal, le musée International de la Parfumerie propose un axe de lecture complémentaire en ouvrant la porte à l’art contemporain de renommée internationale (installations, expositions temporaires).

La classe, l’œuvre !

@museesdegrasse