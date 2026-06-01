J’peux pas j’ai atelier, Villa Saint-Hilaire, Grasse
J’peux pas j’ai atelier, Villa Saint-Hilaire, Grasse samedi 6 juin 2026.
J’peux pas j’ai atelier Samedi 6 juin, 14h00 Villa Saint-Hilaire Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Samedi 6 juin à 14h
J’peux pas j’ai atelier
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Venez vous initier à l’amigurumi, art japonais du tricot/crochet d’animaux, de fleurs, de plantes… Une occasion de s’essayer à une nouvelle activité et de fabriquer un petit objet décoratif pour votre jardin, dans une ambiance conviviale.
Il n’est pas nécessaire de savoir crocheter pour s’inscrire.
Sur inscription, adultes
Villa Saint-Hilaire 06130 GRASSE Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 53 https://www.mediatheques.grasse.fr/ https://www.facebook.com/bibliotheques.grasse Villa Saint-Hilaire, bibliothèque patrimoniale Adresse de la v illa Saint-Hilaire : 1 impasse Ernest Boursier-Mougenot
Parking
Samedi 6 juin à 14h
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