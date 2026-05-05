Oh là l’art – Atelier créatif, Villa Saint-Hilaire, Grasse

Oh là l’art – Atelier créatif Samedi 6 juin, 10h00 Villa Saint-Hilaire Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Samedi 6 juin à 10h

Oh là l’art – Atelier créatif

Grasse – Villa Saint-Hilaire

Atelier de land art. Après une escapade dans l’univers poétique de l’album « Cap » de Loren Capellini, chacun est amené à donner vie à son animal totem à partir de trésors glanés dans la nature (feuilles, graines, branches). Ici, une brindille se métamorphose en pattes ou en moustaches, une feuille se transforme en œil curieux ou oreille attentive… Les créatures prennent forme comme par magie… Laissez libre cours à votre imagination !

Sur inscription, pour les 7-12 ans

Villa Saint-Hilaire 06130 GRASSE Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 53 https://www.mediatheques.grasse.fr/ https://www.facebook.com/bibliotheques.grasse Villa Saint-Hilaire, bibliothèque patrimoniale Adresse de la v illa Saint-Hilaire : 1 impasse Ernest Boursier-Mougenot

Parking

Rendez-vous aux jardins

© Une image de l’album Cap ! de Loren Capelli. Loren Capelli.