Oh là l’art – Atelier créatif, Villa Saint-Hilaire, Grasse
Oh là l’art – Atelier créatif, Villa Saint-Hilaire, Grasse samedi 6 juin 2026.
Oh là l’art – Atelier créatif Samedi 6 juin, 10h00 Villa Saint-Hilaire Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Samedi 6 juin à 10h
Oh là l’art – Atelier créatif
Grasse – Villa Saint-Hilaire
Atelier de land art. Après une escapade dans l’univers poétique de l’album « Cap » de Loren Capellini, chacun est amené à donner vie à son animal totem à partir de trésors glanés dans la nature (feuilles, graines, branches). Ici, une brindille se métamorphose en pattes ou en moustaches, une feuille se transforme en œil curieux ou oreille attentive… Les créatures prennent forme comme par magie… Laissez libre cours à votre imagination !
Sur inscription, pour les 7-12 ans
Villa Saint-Hilaire 06130 GRASSE Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 53 https://www.mediatheques.grasse.fr/ https://www.facebook.com/bibliotheques.grasse Villa Saint-Hilaire, bibliothèque patrimoniale Adresse de la v illa Saint-Hilaire : 1 impasse Ernest Boursier-Mougenot
Parking
Rendez-vous aux jardins
© Une image de l’album Cap ! de Loren Capelli. Loren Capelli.
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