Maison de parfum Galimard, Maison de parfums Galimard, Grasse

Maison de parfum Galimard 5 – 7 juin Maison de parfums Galimard Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Venez-vous initier aux secrets des parfums chez Galimard à Grasse, Capitale Mondiale de la Parfumerie !

Nous vous accueillerons chaleureusement pour une visite guidée et gratuite de notre usine Galimard. A travers nos laboratoires et nos salles de conditionnement seront retracées pour vous les origines de la parfumerie et vous seront expliquées les méthodes d’extraction des matières premières.

Vous découvrirez notre superbe collection de pièces de musée et de machines anciennes, et aussi l’orgue de ce « compositeur » de parfums que nous appelons le « Nez », et quelques-uns de ses secrets vous seront même dévoilés!

A l’issue de cette visite, vous pourrez enfin découvrir notre vaste gamme de produits Galimard de haute qualité, qui vous sont proposés à de véritables prix de fabrique.

Egalement disponibles à Grasse, nos divers ateliers de création au « Studio des Fragrances Galimard » sous la conduite du Parfumeur-Maison.

Maison de parfums Galimard 73 route de Cannes 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite guidée d’une usine de parfumerie avec découverte des méthodes d’extraction des matières premières et des étapes de production.

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