Votre nuit aux musées de Grasse – les musées prennent vie, Musée international de la Parfumerie, Grasse

Votre nuit aux musées de Grasse – les musées prennent vie Samedi 23 mai, 19h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Plongez dans les coulisses du musée !

Un parcours de créations inspirées des témoignages de professionnel·les du musée vous révèle les métiers et la vie secrète derrière les œuvres.

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 [{« owner »: {« uid »: 11154651, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-07T08:54:49.052Z », « data »: [{« eventDuration »: 240, « bookingContact »: « kallard@paysdegrasse.fr », « response »: {« passId »: 405139394, « isPending »: false, « addressId »: 8357}, « venueId »: 152001, « description »: « Entrez dans les coulisses du musu00e9e !nu00c0 travers des portraits dru00f4les et surprenants, du00e9couvrez les mu00e9tiers qui le font vivre chaque jour. Les u00e9lu00e8ves vous pru00e9sentent leurs cru00e9ations et vous guident dans cette visite pleine de cru00e9ativitu00e9 et de surprises. », « category »: « ATELIER_PRATIQUE_ART », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-07T08:54:48.632Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2223593, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-07T08:54:48.777Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 452847077, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779555600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-07T08:54:49.051Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/405139394 »}] Lieu vivant de la mémoire, le musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des formes très diverses : objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles. En parallèle du parcours principal, le musée International de la Parfumerie propose un axe de lecture complémentaire en ouvrant la porte à l’art contemporain de renommée internationale (installations, expositions temporaires). Parking : cours Honoré Cresp, La Foux. Bus : Navette CENTIFOLIA ou la ligne 5 – arrêt Grasse Centre-Ville.

Plongez dans les coulisses du musée !

©museesdegrasse