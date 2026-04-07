Médusa Parfumée – L’étreinte invisible du marbre, Musée international de la Parfumerie, Grasse

Médusa Parfumée – L’étreinte invisible du marbre Samedi 23 mai, 19h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Découvrez l’installation artistique d’OYMAK, sculpteur, avec la présentation de Médusa Parfumée – L’étreinte invisible du marbre, une création réalisée en collaboration avec DSM-Firmenich.

L’œuvre sera visible du 23 mai au 30 septembre 2026.

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 [{« owner »: {« uid »: 11154651, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-07T08:48:18.461Z », « data »: [{« eventDuration »: 240, « bookingContact »: « kallard@paysdegrasse.fr », « response »: {« passId »: 405139288, « isPending »: false, « addressId »: 8357}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « category »: « EVENEMENT_PATRIMOINE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-07T08:48:18.021Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2223589, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-07T08:48:18.206Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 452846941, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779555600000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-07T08:48:18.460Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/405139288 »}] Lieu vivant de la mémoire, le musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des formes très diverses : objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles. En parallèle du parcours principal, le musée International de la Parfumerie propose un axe de lecture complémentaire en ouvrant la porte à l’art contemporain de renommée internationale (installations, expositions temporaires). Parking : cours Honoré Cresp, La Foux. Bus : Navette CENTIFOLIA ou la ligne 5 – arrêt Grasse Centre-Ville.

Découvrez l’installation artistique d’OYMAK, sculpteur, avec la présentation de Médusa Parfumée – L’étreinte invisible du marbre, une création réalisée en collaboration avec DSM-Firmenich.

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