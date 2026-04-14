Votre nuit aux musées de Grasse – les musées prennent vie, Musée international de la Parfumerie, Grasse

Votre nuit aux musées de Grasse – les musées prennent vie Samedi 23 mai, 17h00 Musée international de la Parfumerie Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

• Créer au MIP un parcours d’installations artistiques (dessins, vidéos, sculptures…) pour la Nuit Européenne des Musées 2026 qui permette aux visiteurs de découvrir les missions et les coulisses d’un musée.

• Faire découvrir au public la diversité des métiers du musée

• Valoriser le travail, les émotions et le quotidien du personnel du musée

• Favoriser la rencontre entre élèves, professionnels et visiteurs

Musée international de la Parfumerie 2 Boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497055800 https://www.museesdegrasse.com/presentation-du-musee-0 Lieu vivant de la mémoire, le musée International de la Parfumerie aborde l’histoire du parfum sous tous ses aspects : matières premières, fabrication, industrie, innovation, négoce, design, marketing, usages, et à travers des formes très diverses : objets d’art, arts décoratifs, textiles, témoins archéologiques, pièces uniques ou formes industrielles. En parallèle du parcours principal, le musée International de la Parfumerie propose un axe de lecture complémentaire en ouvrant la porte à l’art contemporain de renommée internationale (installations, expositions temporaires).

La classe, l’œuvre !

@museesdegrasse