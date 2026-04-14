Votre nuit aux musées de Grasse – les musées prennent vie, Musée d’art et d’histoire de Provence, Grasse

Votre nuit aux musées de Grasse – les musées prennent vie Samedi 23 mai, 17h00 Musée d’art et d’histoire de Provence Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

La nuit, au musée, il se passe des choses mystérieuses voire un peu magiques…

Le Musée d’Art et d’Histoire de Provence vous ouvre ses portes pour une soirée spéciale où tableaux et objets s’animeront sous vos yeux… et bien d’autres surprises vous attendent.

Musée d’art et d’histoire de Provence 2 Rue Mirabeau, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493368020 https://www.museesdegrasse.com/mahp/presentation Le musée évoque l’art, l’histoire mais aussi la vie quotidienne en Provence orientale, de la préhistoire au XXe siècle. Mobilier, faïences, peintures, sculptures, outils,… illustrent un véritable art de vivre provençal.

La classe, l’œuvre !

©museesdegrasse