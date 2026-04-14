Fragonard parfumeur, Parfumerie Fragonard, Grasse

Fragonard parfumeur 5 – 7 juin Parfumerie Fragonard Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Bienvenue à l’Usine Historique des parfumeries Fragonard !

Au cœur de la vieille ville, notre Usine Historique Fragonard compte parmi les plus anciennes de Grasse. Créée en 1782, c’est en 1926, en hommage au peintre Fragonard, que l’usine prend le nom de Parfumerie Fragonard. Nous sommes heureux de vous y accueillir pour une visite guidée, afin de vous faire découvrir les différents procédés de fabrication et d’emballage de nos produits, dans un cadre respectueux de la tradition. Venez parcourir en notre compagnie le laboratoire du parfumeur et son orgue, le distilloir, l’atelier de macération et de filtrage, ainsi que les salles d’enfleurage, les ateliers de conditionnement et notre savonnerie.

A la fin de votre visite, laissez-vous conter 3000 ans d’histoire du parfum à travers la visite de notre musée privé.

Parfumerie Fragonard 20 boulevard Fragonard 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite guidée d’une parfumerie présentant les étapes de fabrication, les ateliers traditionnels et un musée retraçant l’histoire du parfum.

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