DÉCOUVREZ LES JARDINS EMBLÉMATIQUES DU CENTRE HISTORIQUE, Jardin du musée d’art et d’histoire de provence, Grasse

DÉCOUVREZ LES JARDINS EMBLÉMATIQUES DU CENTRE HISTORIQUE Samedi 6 juin, 15h00 Jardin du musée d’art et d’histoire de provence Alpes-Maritimes

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Jardins d’hôtels particuliers, de bastides ou de loisir, découvrez les trois trésors cachés du centre historique. Seront évoqués l’histoire des jardins, leurs fonctions, leurs aménagements, leurs modes d’alimentation, l’adaptation des plantes au climat et même leurs petits habitants…

Jardin du musée d’art et d’histoire de provence 2, rue Mirabeau, Grasse, Alpes Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’azur Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Petit jardin d’hôtel particulier : parterres bordés de buis taillés et fontaine avec bassin à rocher moussu ; cyprès d’Italie, magnolia, plaqueminier, glycine enlaçant les piliers du balcon, palmiers plantés au XIXe siècle. Jardin réaménagé en 2010 par Jean Mus. Ouvert : d’avril à sept. (10h-19h), oct. à mars (10h30- 17h30) (fermé le mardi). Entrée : gratuite

©Ville de Grasse