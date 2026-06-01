Découvrez le jardin de la Maison Dutilleux-Joy, Maison Dutilleux Joy, Candes-Saint-Martin

Découvrez le jardin de la Maison Dutilleux-Joy 6 et 7 juin Maison Dutilleux Joy Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

Le couple Henri DUTILLEUX (compositeur) – Geneviève JOY (pianiste) aimait particulièrement ce jardin. Ils appréciaient aussi tous les genres musicaux. Les membres de l’association Maison Henri DUTILLEUX – Geneviève JOY, y ont implanté des rosiers dont le nom – authentique – avait un rapport avec la musique.

Seuls trois rosiers échappent à cette règle : Fellowship, Christophe Colomb et Hotcocoa. Ces trois rosiers ont servi à créer la rose Henri DUTILLEUX, créée par Christophe Travers, propriétaire des pépinières de la Saulaie à Doué-la-Fontaine. Elle a été baptisée en juin 2016 (année du centenaire de la naissance d’Henri Dutilleux) et la pianiste Anne Queffelec en est la marraine.

Maison Dutilleux Joy 10 Rue du Confluent, 37500 Candes-Saint-Martin, France Candes-Saint-Martin 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 97 09 88 http://www.maison-dutilleux.com Henri Dutilleux (1916-2013) a consacré sa vie à la création musicale ; inspiré par l’écoute de la nature et nourri de sa curiosité pour les autres arts, il maîtrisait avant tout une technique très savante de l’écriture et de la composition. Il est l’une des figures majeures de la musique française dont l’esprit et le style traversent les siècles. Geneviève Joy (1919-2009), pianiste française de renom avant d’être l’épouse du compositeur Henri Dutilleux, s’est illustrée à la fois comme concertiste et comme pédagogue. Célébrée pour ses rares capacités de lectrice, elle obtint la première classe de déchiffrage du Conservatoire de Paris. En tant que récitaliste, elle a créé de nombreuses œuvres de ses contemporains. Depuis le milieu du siècle dernier, Henri Dutilleux et son épouse Geneviève Joy séjournaient régulièrement dans la région avant d’acquérir cette maison en 1981 à Candes-Saint-Martin, face au confluent de la Vienne et de la Loire, l’une des plus belles régions de France aux confins de la Touraine et de l’Anjou. Conçue pour accueillir des artistes en résidence, la Maison Dutilleux restaurée dans le respect de son histoire et des normes des Bâtiments de France est un lieu d’inspiration pour Henri Dutilleux et sera ainsi celui de jeunes créateurs et d’interprètes selon les vœux du compositeur. Depuis 2013, une programmation de concerts et de résidences d’artistes accueille d’une part de grands interprètes consacrés et d’autre part des jeunes pianistes ou compositeurs lauréats de concours nationaux et internationaux. Maison Henri Dutilleux – Geneviève Joy

10 rue du Confluent 37500 Candes-Saint-Martin

A85, sortie 5 Bourgueil, continuer sur D7

SNCF : Chinon ou Port Boulet

Le couple Henri DUTILLEUX (compositeur) – Geneviève JOY (pianiste) aimait particulièrement ce jardin. Ils appréciaient aussi tous les genres musicaux. Les membres de l’association Maison Henri – JOY,…

©Sabrina_Mathon