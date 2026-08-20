Découvrez le musée de la Vigne et du vin, Musée de la Vigne et du vin, Lods

Informations pratiques

Découvrez le musée de la Vigne et du vin 19 et 20 septembre Musée de la Vigne et du vin Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée est installé dans une authentique maison vigneronne datant de 1570. Les expositions proposées aux visiteurs témoignent de la vie des vignerons dans la vallée de la Loue. Lods a connu une diversification industrielle pendant plusieurs années. Venez remonter dans le temps !

Musée de la Vigne et du vin 2 rue sur la Place, 25930 Lods Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 70 38 90 99 Le musée de la Vigne et du vin de Lods, village classé parmi les plus beaux villages de France, se situe dans une maison vigneronne datant de 1570. Vous serez séduits par la diversité des objets exposés permettant la viticulture et la viniculture dans la vallée de la Loue, dédiée à cette richesse jusqu’à l’arrivée du phylloxéra. La visite n’est pas possible pour les personnes à mobilité réduite.

Le musée est installé dans une authentique maison vigneronne datant de 1570. Les expositions proposées aux visiteurs témoignent de la vie des vignerons dans la vallée de la Loue. Lods a connu une le…

© Sylvie D.