JEP | au Musée de la vigne et du vin Musée de la Vigne Lods
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Vigne · Lods
Informations pratiques
Lods
JEP | au Musée de la vigne et du vin
Musée de la Vigne 4 rue sur la place Lods Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez visiter le Musée de la Vigne et du Vin lors des journées du patrimoine.
Découvrez également dans la salle Ambroise Roy, une projection futuriste du musée d’après une maquette imaginée et réalisée par Mathilde Boucher, élève de l’école Boulle Paris.
Visites libres de 14h00 à 18 h00. .
Musée de la Vigne 4 rue sur la place Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEP | au Musée de la vigne et du vin
L’événement JEP | au Musée de la vigne et du vin Lods a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
À voir aussi à Lods (Doubs)
- Les mercredis découverte Lods 15 juillet 2026
- Vide-grenier Lods 26 juillet 2026