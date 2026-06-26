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JEP | au Musée de la vigne et du vin Musée de la Vigne Lods

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Vigne · Lods

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de la Vigne
Adresse
4 rue sur la place
Ville
25930 Lods
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Lods

JEP | au Musée de la vigne et du vin

Musée de la Vigne 4 rue sur la place Lods Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez visiter le Musée de la Vigne et du Vin lors des journées du patrimoine.
Découvrez également dans la salle Ambroise Roy, une projection futuriste du musée d’après une maquette imaginée et réalisée par Mathilde Boucher, élève de l’école Boulle Paris.
Visites libres de 14h00 à 18 h00.   .

Musée de la Vigne 4 rue sur la place Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : JEP | au Musée de la vigne et du vin

L’événement JEP | au Musée de la vigne et du vin Lods a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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