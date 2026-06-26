JEP | au Musée de la vigne et du vin Musée de la Vigne Lods

Informations pratiques

Lods

JEP | au Musée de la vigne et du vin

Musée de la Vigne 4 rue sur la place Lods Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez visiter le Musée de la Vigne et du Vin lors des journées du patrimoine.

Découvrez également dans la salle Ambroise Roy, une projection futuriste du musée d’après une maquette imaginée et réalisée par Mathilde Boucher, élève de l’école Boulle Paris.

Visites libres de 14h00 à 18 h00. .

Musée de la Vigne 4 rue sur la place Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP | au Musée de la vigne et du vin

L’événement JEP | au Musée de la vigne et du vin Lods a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON