AGENDA · Lods
Vide-grenier Lods
dimanche 26 juillet 2026 · Lods
Informations pratiques
Lods
Vide-grenier
Dans les rues du village Lods Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Venez nombreux chiner dans les ruelles pittoresques de Lods.
Petite restauration. .
Dans les rues du village Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 06 21 27 yolande.mabille@orange.fr
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Lods a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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