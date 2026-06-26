Informations pratiques

Lods

Vide-grenier

Dans les rues du village Lods Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez nombreux chiner dans les ruelles pittoresques de Lods.

Petite restauration. .

Dans les rues du village Lods 25930 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 06 21 27 yolande.mabille@orange.fr

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Lods a été mis à jour le 2026-06-26 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON