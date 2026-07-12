Informations pratiques

Plouarzel

Découvrez le papier artisanal !

Atelier 5°W PAPIERS Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

L’atelier 5°W PAPIERS, installé au cœur du bourg de Plouarzel, vous propose une découverte du savoir-faire de fabrication de papier artisanal de lin et chanvre, ses inclusions d’algues de l’Iroise,…

Au programme histoire du papier, présentation du savoir-faire, démonstration, et mise en pratique avec un atelier participatif de fabrication de feuilles par les participants (à venir récupérer une fois séchées).

Boutique de papiers artisanaux pour les arts graphiques, l’écriture, petite papeterie, linogravures originales, objets déco, luminaires. .

Atelier 5°W PAPIERS Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 70 73 49 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Découvrez le papier artisanal ! Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-14 par OT IROISE BRETAGNE