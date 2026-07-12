Découvrez le papier artisanal ! Plouarzel
mercredi 19 août 2026 · Plouarzel
Informations pratiques
Plouarzel
Découvrez le papier artisanal !
Atelier 5°W PAPIERS Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
L’atelier 5°W PAPIERS, installé au cœur du bourg de Plouarzel, vous propose une découverte du savoir-faire de fabrication de papier artisanal de lin et chanvre, ses inclusions d’algues de l’Iroise,…
Au programme histoire du papier, présentation du savoir-faire, démonstration, et mise en pratique avec un atelier participatif de fabrication de feuilles par les participants (à venir récupérer une fois séchées).
Boutique de papiers artisanaux pour les arts graphiques, l’écriture, petite papeterie, linogravures originales, objets déco, luminaires. .
Atelier 5°W PAPIERS Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 70 73 49 55
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English :
L’événement Découvrez le papier artisanal ! Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-14 par OT IROISE BRETAGNE
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