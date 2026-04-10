Plouarzel

Contes au phare

Route du Phare de Trézien Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Installez-vous confortablement au pied du phare de Trézien, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous embarquer par les contes à la carte de Florence Le Dreff venez choisir une carte, une lettre, un mot et l’histoire sera pour vous … un moment pour rêver, rire ou frissonner avec des contes et des légendes portés par les vents, ou inspirés par les lieux mais toujours remplis de surprises… Dès 5 ans. Repli possible en cas de pluie. Tarif libre et conscient. .

Route du Phare de Trézien Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 85 45 67 01

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English : Contes au phare

L’événement Contes au phare Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE