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Atelier nature nocturne chauve-souris Plouarzel

Atelier nature nocturne chauve-souris Plouarzel jeudi 27 août 2026.

Adresse : Château de Kerveatoux

Ville : 29810 Plouarzel

Département : Finistère

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Plouarzel

Atelier nature nocturne chauve-souris

Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00

Date(s) :
2026-08-27

A l’occasion des nuits de la chauve-souris, venez passer une soirée au château pour apprendre à connaître ce petit mammifère mal connu, son rôle écologique très important et essayez de l’observer à la tombée du jour.   .

Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 10 80 75 20 

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English : Atelier nature nocturne chauve-souris

L’événement Atelier nature nocturne chauve-souris Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE

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