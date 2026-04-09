Atelier nature nocturne chauve-souris Plouarzel
Atelier nature nocturne chauve-souris Plouarzel jeudi 27 août 2026.
Plouarzel
Atelier nature nocturne chauve-souris
Château de Kerveatoux Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27 23:00:00
Date(s) :
2026-08-27
A l’occasion des nuits de la chauve-souris, venez passer une soirée au château pour apprendre à connaître ce petit mammifère mal connu, son rôle écologique très important et essayez de l’observer à la tombée du jour. .
Château de Kerveatoux Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 10 80 75 20
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English : Atelier nature nocturne chauve-souris
L’événement Atelier nature nocturne chauve-souris Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE
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