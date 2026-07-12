Informations pratiques

Plouarzel

Mer d’Iroise, faune, flore, patrimoine

Parking de Porscuidic, rue du Lannic Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27 20:30:00

Date(s) :

2026-08-27

L’Iroise est l’avancée la plus occidentale de France, soumise aux tempêtes et aux embruns, ici, tout un monde vit à partir de l’apport de la mer, hommes, faune et plantes ont besoin de la mer, des algues et du sel…

Découvrez ce territoire au travers de la biodiversité, faune et flore et l’interaction entre la nature et l’histoire…

Sur inscription. .

Parking de Porscuidic, rue du Lannic Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 99 41 39 25

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English :

L’événement Mer d’Iroise, faune, flore, patrimoine Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE