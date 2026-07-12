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AGENDA · Plouarzel

Mer d’Iroise, faune, flore, patrimoine Plouarzel

jeudi 27 août 2026 · Plouarzel

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Parking de Porscuidic, rue du Lannic
Ville
29810 Plouarzel
Département
Finistère
Tarif

Plouarzel

Mer d’Iroise, faune, flore, patrimoine

Parking de Porscuidic, rue du Lannic Plouarzel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27 20:30:00

Date(s) :
2026-08-27

L’Iroise est l’avancée la plus occidentale de France, soumise aux tempêtes et aux embruns, ici, tout un monde vit à partir de l’apport de la mer, hommes, faune et plantes ont besoin de la mer, des algues et du sel…

Découvrez ce territoire au travers de la biodiversité, faune et flore et l’interaction entre la nature et l’histoire…

Sur inscription.   .

Parking de Porscuidic, rue du Lannic Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 99 41 39 25 

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English :

L’événement Mer d’Iroise, faune, flore, patrimoine Plouarzel a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE

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