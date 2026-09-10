Découvrez le patrimoine de ce hameau aux côtés des « Amis de Cauduro », Hameau de Cauduro, Babeau-Bouldoux

Informations pratiques

Découvrez le patrimoine de ce hameau aux côtés des « Amis de Cauduro » 19 et 20 septembre Hameau de Cauduro Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association « Les Amis de Cauduro » vous invite à découvrir librement les expositions « La saga Cauduro » et « 50 ans, 50 souvenirs d’il y a 50 ans ! ».

Vous pourrez également visiter le musée du mouton et emprunter l’ancien chemin de ferrière situé sous la maison de Lalèque.

Hameau de Cauduro Cauduro, 34360 Babeau-Bouldoux Babeau-Bouldoux 34360 Hérault Occitanie 06 03 36 53 95 https://hameaudecauduro.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100054466359738 Situé à 502m d’altitude, le hameau de Cauduro est établi sur une arête calcaire. Il existait déjà au XVIe siècle, comme en témoigne un acte de mariage daté de 1630. La chapelle et le four à pain de cette époque ont été restaurés par la commune avec le concours de l’association des Amis de Cauduro. Le hameau conserve également un calvaire abrité dans une niche en pierre ainsi qu’un puits daté de 1723.

Les actuels propriétaires, Michèle et Philippe Devisme, ont acquis leur première maison à Cauduro en 1970. À l’époque, il ne s’agissait que de quatre murs envahis par les ronces et les gravats. Au fil des années, ils ont patiemment restauré les ruines et réuni près des quatre cinquièmes du hameau. L’électricité n’est arrivée qu’en 1976, puis l’eau courante en 1986.

De récentes recherches généalogiques ont révélé que la branche maternelle de Michèle avait vécu à Cauduro de façon ininterrompue, au moins de 1590 à 1840. Parmi les maisons restaurées par le couple, plusieurs avaient ainsi appartenu à ses ancêtres, conférant à cette remarquable entreprise de sauvegarde une dimension patrimoniale et familiale toute particulière. D179 en direction de Saint-Pons.

Parking à proximité

Lors des Journées européennes du patrimoine, l’association « Les amis de Cauduro » vous propose de découvrir en visites libres les expositions : « La saga Cauduro » et « 50 ans, 50 souvenirs d’il y a…

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