Visite libre de l’église de Babeau-Bouldoux, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Babeau-Bouldoux

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Babeau-Bouldoux 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-de-l’Assomption Hérault

Entrée libre. Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, l’église paroissiale Notre-Dame-de-l’Assomption de Babeau-Bouldoux est accessible en visite libre. L’édifice recèle notamment du mobilier d’époque Renaissance issu de l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Chinian récemment restauré dans le cadre du Plan-Objet Sud-Hérault.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption 34 rue de l’Église, 34360 Babeau-Bouldoux Babeau-Bouldoux 34360 Hérault Occitanie 04 67 38 04 70 L’église actuelle de Babeau-Bouldoux date du XVIIIe siècle. Elle conserve un remarquable mobilier de la Renaissance provenant de l’abbaye bénédictine de Saint-Chinian.

Parmi les éléments les plus remarquables figurent des stalles en noyer ornées de consoles à figures humaines, un bas-relief en noyer représentant saint Benoît dans la grotte de Subiaco, classé au titre des monuments historiques, une cloche en bronze datée de 1767, ainsi qu’une stalle à médaillon et un lambris de revêtement représentant des abbés et deux moines de l’ordre de saint Benoît.

Pour les Journées européennes du patrimoine, l’église paroissiale Notre-Dame-de-l’Assomption de Babeau-Bouldoux est accessible en visite libre. L’édifice recèle notamment du mobilier d’époque issu de…

© Melkan Bassil