Découvrez le projet de restauration de l’ancien four de potier, Musée de la Maison des gorges, La Palud-sur-Verdon

Informations pratiques

Découvrez le projet de restauration de l’ancien four de potier Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée de la Maison des gorges Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez découvrir, en compagnie d’une élue de La Palud sur Verdon, les travaux de sécurisation en cours sur le four Peisselon, 1ère phase du projet de valorisation des jardins du château.

RDV au Château.

Infos : 04 92 83 76 89 / lapaludsurverdon@verdontourisme.com

Musée de la Maison des gorges Place du Château, 04120 La Palud-sur-Verdon, France La Palud-sur-Verdon 04120 La Palud-sur-Verdon Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492773802 https://www.verdontourisme.com/informations/patrimoine-culturel/chateau-de-la-palud-sur-verdon-5325117id [{« link »: « mailto:lapaludsurverdon@verdontourisme.com »}] Une première construction, correspondant à la partie orientale du château actuel, est édifiée dès la fin du XIVe siècle. Remanié à plusieurs reprises, il accueille aujourd’hui la mairie et le musée de la Maison des gorges entre autres.

Venez découvrir, en compagnie d’une élue de La Palud sur Verdon, les travaux de sécurisation en cours sur le four Peisselon, 1ère phase du projet de valorisation des jardins du château.

©Mairie La Palud sur Verdon